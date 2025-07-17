Відомий поет та перекладач, представник неокласиків Максим Рильський був захисником української мови та культури. Він зростав у товаристві Миколи Лисенка та Олександра Русова. Рильський пережив важкі часи, коли його друзів репресували та розстріляли, він сам зумів вижити завдяки хвалебній пісні про Сталіна.

ZAXID.NET розповідає цікаві факти про Максима Рильського, які можна не почути на шкільних уроках.

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Максим Рильський народився у березні 1895 року у шляхетній родині в Києві. Його мати Меланія була простою селянкою, батько Тадей був відомим етнографом, громадським діячем та публіцистом, а дідусь з бабусею – багатий польський поміщик Розеслав Рильський та княжна Дарія Трубецька. Один із предків Рильських у XVII столітті був київським міським писарем. У біографії є згадки, що прадіда Максима Рильського мало не стратили під час Коліївщини. За переказами, він врятувався, заспівавши православний гімн «Пречиста Діво, мати Руського краю».

Цікавим є те, що майбутнього поета назвали на честь Максима Залізняка – лідера гайдамацького повстання. Перші роки життя Максим Рильський провів на Житомирщині, а після смерті батька сім’я переїхала до Києва. Хлопець спершу навчався вдома, а потім у приватній школі.

Змалку Максим Рильський познайомився із відомими людьми, які стали знаковими у його житті. Мова про композитора Миколу Лисенка, етнографа та фольклориста Олександра Русова, мистецтвознавця та музикознавця Дмитра Ревуцького, режисера та актора Панаса Саксаганського. Микола певний час навіть жив у родинах Миколи Лисенка та Олександра Русова.

Хлопець почав писати доволі рано – перший вірш опублікував у 12 років, а через три роки вийшла його дебютна збірка «На білих островах». Сам Максим Рильський свій літературний шлях відраховував із уже зрілого періоду, із 1918 року – у 23 роки він опублікував збірку «Під осінніми зорями».

Зліва направо: Максим Рильський, Микола Зеров, Павло Филипович

Максим Рильський був одним із наймолодших членів мистецького угруповання неокласиків. До нього входили такі знакові постаті, як Микола Зеров, Михайло Драй-Хмара, Дмитро Загул, Павло Филипович. Для НКВД неокласики були поганою компанією: влада вважала, що вони «не визнають радянську дійсність». У 1931 році Максима Рильського арештували у його день народження за звинуваченням у причетності до контрреволюційної організації, зокрема, до Спілки визволення України. У Лук’янівській в’язниці Рильський провів майже пів року.

Результатом «пропрацювання» Рильського стало його каяття: «Моя провина перш за все негативна, тобто я винен не так у тому, що я робив, як у тому, чого я не робив, хоч і повинен був робити».

У ті часи більшість неокласиків знищили, зокрема й згаданих товаришів Рильського – Миколу Зерова, Михайла Драй-Хмару, Павла Филиповича.

«Пані Галю, я скоро збожеволію, я не можу витримати вже більше, мені хочеться взяти телефонну трубку і кричати по прямому проводу до Кремля: “Що ж ви робите, ви виймаєте мозок України і залишаєте її жити без мозку, ви заливаєте кров’ю нашу землю”», – писав Максим Рильський дружині Євгена Плужника, реагуючи на розстріли найближчих друзів.

Вдова Плужника Галина згадувала, що Максим Рильським був єдиним з літераторів, хто носив передачі її чоловіку під час арешту.

Після арешту творчість Максима Рильського зазнала змін – у збірці «Знак терезів» поет уже приймає радянську дійсність та пристосовується до тогочасного режиму, хоч і зумів зберегти власну гідність. Рильський постійно перебував під пильним наглядом, і від ув’язнення його врятувала ода Сталіну, яку він написав із композитором Левком Ревуцьким. У біографії є згадка, що Хрущов подзвонив Сталіну та запитав, як можна арештувати поета, який написав на той час дуже популярну «Пісню про Сталіна» («Із-за гір, та з-за високих сизокрил орел летить...»). У випадку арешту пісню довелося б прибрати.

Після арешту творчість Максима Рильського зазнала змін – поет уже приймає радянську дійсність та пристосовується до тогочасного режиму

Поет двічі був лауреатом Сталінської премії та один раз – Ленінської, був академіком АН України, АН СРСР, обирався депутатом Верховної Ради УРСР, очолював Спілку письменників та академічний Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії.

Окрім поетичного таланту, Максим Рильський був чудовим перекладачем. Він вільно володів 13 мовами, найбільше перекладів зробив з російської, польської та французької. У його перекладацькому доробку – «Пан Тадеуш» Адама Міцкевича, «Євгеній Онєгін» Олександра Пушкіна, десятки опер та інші твори. Він виступав на захист української мови та культури, закликаючи зберігати національні традиції та розвивати освіту.

Максим Рильський був одружений із старшою на дев’ять років Катериною (у першому шлюбі – Очкуренко), яка раніше була одружена із другом поета. Максим усиновив шестирічного сина Катерини від першого шлюбу, згодом пара мала й спільного сина, якого назвали Богданом.

Із гобі Рильський любив подорожі, музику (гри на піаніно його вчив сам Лисенко), також захоплювався рибальством.

Максим Рильський помер 24 липня 1964 року в Києві, похований на Байковому кладовищі. У столиці є літературно-меморіальний музей Максима Рильського, який розташований у будинку, де він провів останні 13 років свого життя.

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