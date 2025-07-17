Роберт Фіцо заявив, що Словаччина не блокуватиме 18-й пакет антиросійських санкцій

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про згоду країни не блокувати ухвалення 18-го пакету санкції проти Росії. Про це словацький політик повідомив на своїй фейсбук-сторінці у четвер, 17 липня, передає «Суспільне».

Роберт Фіцо розповів, що Єврокомісія надала Словаччині письмові гарантії щодо газу та уникнення його дефіциту. За словами Фіцо, подальше блокування антиросійських санкцій нашкодило б Словаччині.

«Підтверджені гарантії стосуються ціни на газ та його потенційного дефіциту, транспортних зборів, а також можливості виникнення кризової ситуації з надзвичайно високими цінами та дефіцитом газу, що призведе до кризових рішень, поки не буде знято заборону на імпорт російського газу», — заявив Фіцо.

Водночас словацький прем’єр вкотре наголосив, що ніколи не підтримає пропозицію щодо припинення імпорту російського газу з 2028 року.

Нагадаємо, 10 червня Європейська комісія оголосила про 18-й пакет санкцій проти Росії. Обмеження мали знизити прибутки Росії від продажу енергоресурсів, фінансових операцій та військової промисловості. Проте Угорщина та Словаччина виступили проти цих обмежень. Також, за даними «Суспільного», ухвалення антиросійських санкцій блокує Мальта.

17-й пакет санкцій проти Росії рада Євросоюзу затвердила 20 травня. Він спрямований проти майже 200 кораблів тіньового флоту Кремля.