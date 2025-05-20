Рада ЄС готує ще більше санкцій проти Росії

Рада ЄС у вівторок, 20 травня, затвердила 17-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас.

«ЄС схвалив свій 17-й пакет санкцій проти Росії, спрямований проти майже 200 кораблів тіньового флоту. Нові заходи також стосуються гібридних загроз і прав людини», – йдеться у повідомленні.

За словами Каллас, ЄС готує ще більше санкцій проти Росії.

Обізнаний з процесом підготовки санкційних пакетів високопосадовець ЄС на умовах анонімності раніше розповів «Європейській правді», що 18-й пакет санкцій може бути запроваджений щодо російських банків та банків держав з-поза Євросоюзу, які підтримують оборонну промисловість та армію агресора.

Крім цього, Велика Британія 20 травня також оголосила про нові санкції проти Росії.

«У той час, як президент Путін безжально посилює свої удари проти невинних українців, Велика Британія посилює тиск, запроваджуючи 100 нових санкцій», – йдеться на сайті британського уряду.

Санкції стосуються організацій, що підтримують російську військову промисловість, експорт енергоносіїв та інформаційну війну.

«Сьогоднішні заходи санкціонують ланцюги постачання смертоносних російських систем озброєння, включаючи ракети «Іскандер». Це захистить життя українців та нашу колективну безпеку, підриваючи російську військову машину», – додали у повідомленні.

Нагадаємо, у п’ятницю, 9 травня, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про введення найбільшого в історії пакета санкцій проти російського «тіньового флоту».