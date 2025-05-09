Діяльність «тіньового флоту» РФ фінансує війну в Україні та загрожує інфраструктурі країн Європи

У п’ятницю, 9 травня, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосить про введення найбільшого в історії пакета санкцій проти російського «тіньового флоту». Під обмеження потраплять ще 100 нафтових танкерів, повідомили в пресслужбі британського уряду.

Зокрема, Велика Британія запровадить санкції проти 100 нафтових танкерів, які від початку 2024 року перевезли нафти на понад 24 млрд доларів.

У заяві також йдеться, що діяльність «тіньового флоту» РФ, окрім фінансування повномасштабної війни в Україні, також несе загрозу для об’єктів критичної інфраструктури європейських країн – зокрема, комунікаційних кабелів і трубопроводів. Такі судна часто не мають сертифікатів безпеки та можуть навмисно виводити з ладу свої GPS-локатори.

«Загрозу з боку Росії нашій національній безпеці не можна недооцінювати, тому ми зробимо все, що в наших силах, щоб знищити її “тіньовий флот”, позбавити її військову машину нафтових доходів і захистити підводну інфраструктуру, від якої ми залежимо в повсякденному житті», – сказав прем’єр-міністр Кір Стармер.

Окрім сотні танкерів, до санкційного списку також потрапили люди й кампанії, причетні до функціонування «тіньового флоту».

В уряді Великої Британії додали, що завдяки західним санкціям доходи Росії від продажу нафти й газу за три роки повномасштабного вторгнення зменшились більш ніж на третину. В той самий час РФ продовжує збільшувати витрати на оборону, а рівень інфляції в країні зростає.

Очікується, що на сьогоднішній зустрічі JEF (Об’єднаних експедиційних сил), куди також входить Велика Британія, лідери країн оголосять про посилення партнерства з Україною.

«Це сприятиме подальшій підтримці Збройних сил України шляхом проведення інтенсивних навчань, підвищення взаємодії між військовими силами та посилення протидії дезінформації, а також дозволить країнам-учасницям JEF перейняти бойовий досвід ЗСУ», – зазначили у британському відомстві.

Додамо, до JEF входять Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Нідерланди, Швеція та Велика Британія.

До слова, 11 квітня президент України Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти «тіньового флоту» Росії, який експортує російські енергоресурси в обхід економічним обмеженням.