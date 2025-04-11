Під санкції потрапили 59 людей, причетних до російського «тіньового флоту»

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази про запровадження санкційних обмежень проти російського «тіньового флоту», пропагандистів та тих, хто виправдовує російську агресію. Про це повідомив у п’ятницю, 11 квітня, сам Зеленський.

Указ президента № 229/2025 передбачає санкції проти так званого «тіньового флоту» Росії, який експортує російські енергоресурси в обхід економічним обмеженням. Під санкції потрапили 59 людей, серед яких – громадяни Росії, та двоє громадян Китаю.

У тексті № 230/2025 йдеться про запровадження санкцій проти 18 пропагандистських ресурсів. Зокрема, йдеться про EurAsia Daily, Readovka та «Правда.Ру», які поширюють російські наративи, а також проєкт «Другая Украіна» пов’язаний з колишнім нардепом від ОПЗЖ, звинувачуваним у зраді Віктором Медведчуком.

До санкційного списку також потрапив 71 пропагандист. Серед них:

проросійський політолог з України Вадим Карасьов,

музичний продюсер Юрій Бардаш,

прокремлівський політтехнолог та директор проєкту «Другая Украіна» Денис Жаркіх,

генпродюсер забороненого в Україні каналу «112» і керівник проросійського «Голосу Європи» Артем Марчевський,

російський репортер видання «Ізвестія», який працює на окупованих територіях, Алєксандр Сладков.

«Готується й ще одне рішення РНБО щодо функціонерів. Указ – незабаром», – повідомив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, черед дію санкцій у Росії зупинив роботу Новотроїцький завод хромових сполук. Продукцію підприємства активно купувала російська оборонна промисловість. Зазначається, Новотроїцький завод хромових сполук залишився без сировини, яка постачалася з-за кордону.