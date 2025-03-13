Новотроїцький завод хромових сполук був заснований у 1963 році

Черед дію санкцій у Росії зупинив роботу Новотроїцький завод хромових сполук. Продукцію підприємства активно купувала російська оборонна промисловість, повідомляє Центр протидії дезінформації 13 березня.

Керівництво Новотроїцького заводу хромових сполук, розташованого в Оренбурзькій області РФ, повідомило, що підприємство більше не може працювати, оскільки залишилося без сировини, яка постачалася з-за кордону.

Російський завод потрапив до санкційного списку США у січні цього року. А нещодавно санкції проти підприємства ввів і Євросоюз. Це спровокувало проблему з поставками сировини.

«Заборонили постачання в Російську Федерацію сировини, яку ми беремо: хромова руда, сполуки хрому. Усе заборонили. Ось із п’ятниці ми завод зупиняємо», – заявив гендиректор заводу Василь Ізмалкін.

За даними ЦПД, Новотроїцький завод хромових сполук є одним з найбільших у РФ постачальників хрому та хромових сполук, які є критично важливими для виробництва артилерійських стволів. Зупинка підприємства стане відчутним ударом по російській оборонній промисловості.

«Російська пропаганда змінює риторику щодо санкцій. Ніхто більше не говорить про “непрацюючі” чи “корисні” санкції, бо ігнорувати реальність стало неможливо», – додали в Центрі.

Як писав ZAXID.NET, в Україні націоналізували активи однієї з найбільших нафтових компаній Росії «Татнєфть». Компанія стабільно сплачує значні податки до російського бюджету.