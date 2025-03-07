Міхаіл Фрідман і Пьотр Авен

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) списало 137 млн грн з рахунків компаній, пов’язаних з російськими олігархами Міхаілом Фрідманом та Пьотром Авеном. Про це повідомила пресслужба агентства у п’ятницю, 7 березня.

Списані гроші спочатку спрямують на закупівлю військових облігацій. Після чого поповнять Фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

В АРМА розповіли, що сьогодні уряд ухвалив зміни до порядку управління санкційними активами, які арештовані в рамках кримінальних проваджень. Завдяки цьому агентство отримало можливість оперативно перераховувати отримані гроші до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Зазначається, що раніше Національне агентство з розшуку та менеджменту активів уже списало 18 млн доларів росіян Фрідмана й Авена. Загалом АРМА управляє арештованими санкційними грошовими активами обсягом 5,5 млрд грн.

До слова, у лютому російські мільярдери Міхаіл Фрідман і Пьотр Авен продали свої частки в Альфа-Банку та його страховому підрозділі, намагаючись скасувати запроваджені проти них санкції Євросоюзу, писала Financial Times.

Нагадаємо, 5 вересня 2023 року СБУ повідомила Міхаілу Фрідману про підозру у спонсоруванні війни Росії проти України. За даними слідства, Фрідман вклав близько 2 млрд рублів у декілька військових заводів РФ, серед яких є «Тульський патронний завод» та «Уральський оптико-механічний завод імені Яламова».