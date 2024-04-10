Міхаіл Фрідман та Пьотр Авен довели сумнівність свого зв'язку з агресивною політикою Росії щодо України

Основні акціонерів російського фінансово-інвестиційного консорціуму «Альфа-Груп» російські мільярдери Міхаіл Фрідман та Пьотр Авен виграли суд проти ЄС щодо зняття санкцій, які діяли з 28 лютого 2022 року до 15 березня 2023 року. Про це йдеться в повідомленні суду, опублікованому у середу, 10 квітня.

Як повідомляється, суд анулював включення Фрідмана та Авена у список людей, на яких поширювалися обмеження в період з лютого 2022 року по березень 2023 року.

У ЄС зазначали, що Авен і Фрідман пов’язані з іншими підсанкційними людьми, аж до самого російського президента Владіміра Путіна. Вони надавали матеріальну або фінансову підтримку російським особам, які ухвалюють рішення, і підтримували дії та політику, які ставлять під загрозу територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

Утім, Авен і Фрідман заявляли, що надані цьому докази не є ані надійними, ані достовірними, а остаточні оцінки є помилковими. Суд задовольнив клопотання олігархів. Впродовж двох місяців із дати оголошення рішення суду на нього ще можна подати апеляційну скаргу.

«Загальний суд ЄС задовольняє вимоги Авена й Фрідмана та скасовує обидва первинні акти та акти ведення переліків обмежувальних заходів на період з 28 лютого 2022 року до 15 березня 2023 року», – йдеться у рішенні суду.

Також у суді зазначили, що мільярдери з російським корінням не демонструють підтримку російському режиму, вторгнення РФ в Україну та звʼязки з особами, відповідальними за війну в Україні й анексію Криму.

Впродовж двох місяців із дати оголошення рішення суду на нього ще можна подати апеляційну скаргу.

Зауважимо, що з 13 березня 2024 року ЄС було продовжено санкції, і Фрідман з Авеном залишились у списку. Бізнесмени оскаржують ці рішення також в окремих позовах.

Нагадаємо, 5 вересня 2023 року СБУ повідомила Міхаілу Фрідману про підозру у спонсоруванні війни Росії проти України. За даними слідства, Фрідман вклав близько 2 млрд рублів у декілька військових заводів РФ, серед яких є «Тульський патронний завод» та «Уральський оптико-механічний завод імені Яламова».

У грудні 2022 року засновника «Альфа-Груп» Міхаіла Фрідмана заарештували у Великій Британії. Йому оголосили підозру щодо відмивання грошей та змові у наданні неправдивих свідчень. Пізніше олігарх вийшов під заставу.