58-річного Міхаіла Фрідмана та його спільників вже випустили під заставу

Національне агентство боротьби зі злочинністю (NCA) Великої Британії повідомило про затримання неназваного «заможного російського бізнесмена» за підозрою у відмиванні грошей, змові з метою обману міністерства внутрішніх справ Об’єднаного королівства та змові з метою надання неправдивих свідчень. За даними ЗМІ, мова йде про співзасновника «Альфа-Груп» та холдингу LetterOne російського олігарха Міхаіла Фрідмана, який живе в Лондоні.

Як пише ВВС, 58-річного бізнесмена затримали 1 грудня у його будинку у Лондоні. Також було затримано двох його передбачуваних співучасників. Один із них – його 35-річний співробітник, який виносив із дому сумку з тисячами фунтів готівкою. Інший – 39-річний колишній бойфренд нинішньої партнерки бізнесмена, його підозрюють у відмиванні грошей та змові з метою шахрайства.

«Чоловік був затриманий за підозрою у відмиванні грошей, змові з метою обману Міністерства внутрішніх справ та змові з метою надання неправдивих свідчень», – йдеться в повідомленні.

NCA зазначає, що в операції у лондонському будинку бізнесмена було задіяно понад 50 офіцерів. За результатами масштабних обшуків, проведених слідчими, було вилучено низку цифрових пристроїв та значну кількість готівки.

«Всі троє осіб були допитані NCA та звільнені під заставу», – додає агентство.

Там також додають, що ця операція є останньою в серії втручань NCA, спрямованих на припинення діяльності корумпованих представників міжнародного бізнесу та їхніх пособників.

«На сьогодні NCA забезпечило майже 100 дій, які усувають або зменшують кримінальну загрозу проти еліт, пов’язаних із президентом РФ Владіміром Путіним, та їхніх поплічників», – наголосили у відомстві.

Вік бізнесмена збігається з віком співзасновника «Альфа-Груп» та холдингу LetterOne Міхаіла Фрідмана, який живе в Лондоні. За даними «Української правди», мова йде саме про Міхаіла Фрідмана. Після російського вторгнення в Україну він потрапив під санкції Євросоюзу та Великої Британії та скаржився на пов'язані з цим фінансові обмеження.

Фрідман народився у Львові у 1964 році, але має російське та ізраїльське громадянство. Він вважався одним із найбагатших підприємців Росії (до лютого 2022 року) та мешканців Великої Британії.

У 2019 році газета The Times оголосила Фрідмана найбагатшим жителем Лондона зі статками 15 млрд доларів. У 2021 журнал Forbes розмістив Фрідмана на 11-е місце в списку найбагатших підприємців Росії зі статком в 15,5 млрд доларів. У 2011-2021 рр. Михайло Фрідман фінансував міжнародний джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest у Львові (до 2017 року проходив під назвою Alfa Jazz Fest).