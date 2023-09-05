Міхаіла Фрідмана підозрюють у співпраці з російським оборонним комплексом та фінансуванні війни в Україні

Співробітники Служби безпеки повідомили про підозру у фінансуванні війни РФ в Україні російському олігарху, який народився у Львові, Міхаілу Фрідману. Сам російський олігарх зараз живе у Лондоні.

Як повідомила 5 вересня СБУ, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну олігарх вклав близько 2 млрд рублів у декілька військових заводів РФ. Серед них – «Тульський патронний завод», який виробляє набої, а також «Уральський оптико-механічний завод імені Яламова», де виробляють високотехнологічне обладнання для бойових літаків та вертольотів.

Для фінансування російських заводів, за даними слідства, Міхаіл Фрідман використовує активи підконтрольного йому російського фінансово-інвестиційного консорціуму «Альфа-Груп». Також він задіяв власні бізнесові ресурси для масового розповсюдження сухпайків, одягу та іншої продукції під торговим знаком «Армия России», яка постачається окупантам на передову.

«Разом з цим Фрідман організував збір матеріально-технічної допомоги для потреб окупаційних угруповань РФ, які воюють в Україні. Крім того, страхові компанії фігуранта взяли на себе страхування військової техніки, а також життя і здоров’я російських загарбників на фронті», – йдеться в повідомленні СБУ.

Також російський олігарх забезпечив співпрацю власного телекомунікаційного підприємства з ФСБ, що дозволило йому провести підконтрольний спецслужбі РФ мобільний зв’язок в тимчасово окупованих регіонах України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Міхаілу Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою повалення конституційного ладу або захоплення державної влади України групою осіб за попередньою змовою) ККУ. За вчинене йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі відомо, що Міхаіл Фрідман живе у Лондоні.

Міхаіл Фрідман народився у Львові у 1964 році, але має російське та ізраїльське громадянство. Він вважався одним із найбагатших підприємців Росії (до лютого 2022 року) та мешканців Великої Британії.

У 2019 році газета The Times оголосила Фрідмана найбагатшим жителем Лондона зі статками 15 млрд доларів. У 2021 журнал Forbes розмістив Фрідмана на 11-е місце в списку найбагатших підприємців Росії зі статком в 15,5 млрд доларів. У 2011-2021 рр. Михайло Фрідман фінансував міжнародний джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest у Львові (до 2017 року проходив під назвою Alfa Jazz Fest).

Україніські розслідувачі неодноразово публікували докази причетності Фрідмана до фінансування російської армії. Також він перебуває під санкціями у кількох країнах, однак продовжує жити й вести бізнес у Лондоні.