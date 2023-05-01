Співзасновника «Альфа-Груп» викрили у співпраці з росгвардійцями

Компанія підсанкційного російського олігарха Міхаіла Фрідмана «Альфа Страхування» співпрацює з росгвардійцями, які беруть участь у повномасштабній війні проти України. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми», опублікованому в понеділок, 1 травня.

Фрідман є співвласником страхової групи «АльфаСтрахування» через консорціум «Альфа-груп». За даними розслідувачів, росгвардія є одним із найбільших замовників послуг компанії та за останні п'ять років заплатила їй близько 280 млн рублів (130 млн грн). Вони продовжували співпрацю після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Так, за даними журналістів, 2022 року фірма Фрідмана застрахувала підрозділи росгвардії, які брали участь у вторгненні. «Схеми» знайшли фото застрахованих КАМАЗів із символікою російських окупантів, які 2022 року поверталися з України на територію країни-агресора.

відео «Схеми»

Серед клієнтів «АльфаСтрахування» – військова частина загону спецпризначення «Барс», бійці якого брали участь у повномасштабній війні проти України в березні 2022 року, а також 748-й окремий батальйон оперативного призначення росгвардії. За даними української розвідки, він причетний до воєнних злочинів у Київській області.

«Схеми» повідомляють, що компанія Фрідмана також співпрацює з МВС країни-агресора. Одну із застрахованих машин УАЗ помітили в захопленому Маріуполі у квітні 2023 року. Крім того, «АльфаСтрахування» обслуговує військових, які відповідають за особисту безпеку російського диктатора. У лютому 2023 року фірма уклала контракт із частиною № 26116, підпорядкованою «Головному управлінню спеціальних програм президента Росії», що відповідає за роботу бункерів глави кремлівського режиму.

Сам Фрідман заявив журналістам, що вийшов з усіх органів управління російських та іноземних компаній, акціонером яких він є. В «АльфаСтрахуванні» не відповіли на запитання «Схем». На гарячій лінії компанії повідомили, що не розглядають страхові випадки ДТП на окупованих українських територіях, і припустили, що «ситуація може змінитися» після 1 січня 2024 року.

Своєю чергою, у Міністерстві юстиції України заявили, що розслідування «Схем» може стати підставою для конфіскації активів Фрідмана в Україні. Олігарх відомий за своїм бізнесом у Київстарі, «Альфа-банку» (Сенс-банку) та Моршинській.

«Нам потрібно довести колабораціонізм, співпрацю з агресією, виправдання агресії та підтримку агресії – практично всі критерії для конфіскації зводяться до цих аспектів. Механізм буде виглядати так – ми зв’яжемося з правоохоронцями, щоб вони змогли підтвердити цю інформацію процесуально і щоб ми могли це надати суду», – сказав глава Мін'юсту Денис Малюська.

Фрідман народився у Львові у 1964 році, але має російське та ізраїльське громадянство. Він вважався одним із найбагатших підприємців Росії (до лютого 2022 року) та мешканців Великої Британії.

У 2019 році газета The Times оголосила Фрідмана найбагатшим жителем Лондона зі статками 15 млрд доларів. У 2021 журнал Forbes розмістив Фрідмана на 11-е місце в списку найбагатших підприємців Росії зі статком в 15,5 млрд доларів. У 2011-2021 рр. Михайло Фрідман фінансував міжнародний джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest у Львові (до 2017 року проходив під назвою Alfa Jazz Fest).