Бюро економічної безпеки заявило про арешт товарних знаків відомого українського банку вартістю 2 млрд грн. За даними «Економічної правди», йдеться про товарні знаки «Альфа-груп», що через кіпрські фірми належить громадянам РФ Андрєю Косогову, Пьотру Авену та Міхаілу Фрідману.

Йдеться про справу щодо виведення активів із України та ухилення від сплати податків одного з українських банків, що має материнський банк у Росії та через офшорну кіпрську компанію належить російському олігарху.

За даними слідства, керівництво кіпрських компаній та фінустанови виводили активи банку під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків, які до 2021 року належали російському банку, а потім були переоформлені на кіпрського нерезидента. Завдяки цьому український банк вивів на адресу кіпрського власника понад 248 млн грн.

7 жовтня у Бюро економічної безпеки повідомили, що в межах цього кримінального провадження суд наклав арешт на товарні знаки банку.

«За ініціативи Бюро економічної безпеки України накладено арешт на товарні знаки загальною вартістю понад 2 млрд грн, що належать кіпрській компанії», – повідомили у БЕБ.

У БЕБ не повідомляють назви банку, однак, за даними «Економічної правди», йдеться про товарні знаки «Альфа-груп». У травні Шевченківський районний суд Києва арештував активи кіпрських офшорних компаній ABH Holdings S.A та ABH Ukraine Limited російського олігарха Міхаіла Фрідмана на загальну суму понад 12,4 млрд грн. Через ці компанії він та його партнери Андрєй Косогов та Пьотр Авен володіють «Альфа-Банком».

13 вересня Офіс генпрокурора повідомив про підозру колишнім керівникам українського «Альфа-груп», звинувативши їх в ухиленні від сплати податків та виведенні активів із України. Своєю чергою, у «Альфа-Банк Україна» повідомили, що не бачать підстав для звинувачення у можливій несплаті податків, оскільки банк не виводив кошти з України.