«Альфа-Банк Україна» тепер буде називатися «Сенс Банк», щоб не асоціюватися з російською материнською структурою

«Альфа-Банк Україна», який належить підсанкційним російським олігархам Міхаілу Фрідману, Алєксєю Кузьмічову і Гєрману Хану, змінив назву на «Сенс Банк», про що вже повідомив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, пише в понеділок, 11 липня, FinClub.

«Повне найменування українською мовою: акціонерне товариство “Сенс Банк”», – йдеться в листі фінустанови.

Нагадаємо, після накладання санкцій на російських акціонерів «Альфа-Банку», НБУ відсторонив їх від управління та призначив незалежним довіреним представником болгарського економіста Сімеона Дянкова.

«Банк не хоче мати нічого спільного з країною-агресором навіть на рівні асоціацій і бренду, який працює в Росії», – заявляв журналістам Дянков, анонсуючи перейменування банку.

Цей український банк, який належить російським олігархам, віднесений НБУ до системно важливих. У ньому зберігається 48 млрд грн депозитів фізосіб (6% від усіх депозитів в українських банках) і 24 млрд грн коштів підприємств. Банк обслуговує 2,6 млн фізосіб, 55 тис. юридичних осіб і 88 тис. ФОПів.

У минулі роки невідомі кілька разів підпалювали відділення «Альфа-Банку» через його приналежність до російських олігархів. Зокрема, у листопаді 2018 року у Львові підпалили два відділення цього банку, а ще одне – підпалили у травні 2019 року.