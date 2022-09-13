Офіс генпрокурора у вівторок, 13 вересня, повідомив про підозру колишнім керівникам українського приватного банку в ухиленні від сплати податків та виведенні активів із України. Менш ніж за рік з України вивели активів на понад 248 млн грн. За даними Інтерфакс-Україна, йдеться про український «Альфа-Банк», що через кіпрські фірми належить громадянам РФ Андрєю Косогову, Пьотру Авену та Міхаілу Фрідману. У прес-службі «Альфа-Банк Україна» причетність до виведення коштів із України заперечили.

За версією слідства, група людей, яка контролює діяльність кіпрських компаній та приватного банку в Україні, розробила план виведення активів банку під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків. Раніше ці знаки належали материнському банку в РФ, а у 2021 році були переоформлені на кіпрського нерезидента. За даними прокуратури, це зробили, аби скористатися умовами пільгового оподаткування та уникнути подвійної сплати податків.

Зокрема, поки торгові знаки належали банку РФ, ставка роялті для українського банку становила 13,4 тис. доларів США. Проте після переоформлення прав на ці самі торговельні знаки на кіпрську фірму, роялті зросла більше, ніж у 1200 разів – до 16,4 млн доларів США. В результаті, менше ніж за рік використання цих знаків український банк вивів на адресу кіпрського власника понад 248 млн грн.

Колишньому голові та в. о. голови правління банку повідомили про підозру за ч. 2, 3 ст. 212 ККУ.

Банки в Україні та Росії, а також кіпрська компанія-нерезидент мають спільного бенефіціарного власника – російського олігарха. У прокуратурі не вказують назви банку, однак за даними Інтерфакс-Україна, йдеться про «Альфа-Банк Україна». Як вказано на сайті Нацбанку, через кіпрські компанії ABH Holdings S.A та ABH Ukraine Limited бенефіціарами банку є російські бізнесмени Андрєй Косогов, Пьотр Авен, Міхаіл Фрідман.

У травні Шевченківський районний суд Києва арештував активи кіпрських офшорних компаній Міхаіла Фрідмана на загальну суму понад 12,4 млрд грн. Через ці компанії він та його партнери володіють «Альфа-Банком».

P.S. Пізніше у прес-службі «Альфа-Банк Україна» повідомили, що банк не бачить підстав для звинувачення у можливій несплаті податків, зазначивши, що банк не виводив кошти з України.

«Ми обізнані щодо факту вручення підозри та водночас не бачимо жодних підстав для цього звинувачення. Згідно з кваліфікацією кримінальної справи, йдеться нібито про можливу несплату податків. Зі свого боку ми сприяємо правоохоронним органам та впевнені, що слідство, вивчивши матеріали, зніме всі звинувачення. Альфа-Банк ніколи не виводив кошти з території України. Банк – один з найбільших платників податків України. Щорічно ми сплачуємо близько 1,5 млрд податків усіх рівнів», – йдеться в заяві.