На активи підсанкційного підприємства претендувало 10 компаній

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило управителя для арештованих активів групи IDS Ukraine, до якої належить «Моршинська». Активами розпоряджатиметься компанія «Карпатські мінеральні води», власником якої є Сергій Устенко.

Про передачу активів виданню Forbes повідомили співробітники АРМА у понеділок, 13 березня. Конкурент «Моршинської» отримав дозвіл на управління заарештованими у червні 2022 року активами, якими володів російський олігарх Міхаіл Фрідман. Загалом на володіння активами претендувало 10 компаній.

«АРМА передає в управління компанії завод «Оскар» і дистрибуційну компанію DS, яка входить до групи IDS Ukraine. В АРМА повідомляють, що після проведення оцінки арештованих корпоративних прав із «Карпатські мінеральні води» буде укладено договір управління», – повідомили у Forbes.

«Карпатські мінеральні води» виробляють мінеральну воду «Карпатська джерельна», газовані напої «Фруктова Джерельна» та «Соковинка», а також енергетичний напій «Dragon». Виторг компанії станом на 2021 рік склав 112 млн грн.

Нагадаємо, в червні 2022 року Бюро економічної безпеки арештувало корпоративні права «Моршинської», які належали російським олігархам, зокрема Міхаілу Фрідману та співвласникам російської банківської мережі «Альфа-Груп». За даними правоохоронців, російські бізнесмени намагалися уникнути санкцій та планували фіктивно передати правовласництво третім особам, перевівши активи з України. Міхаілу Фрідману належить дочірня компанія IDS Borjomi International, IDS Group Ukraine, до якої входять «Моршинська» та «Миргородська». Загалом арештували активи в розмірі 53,4 млн грн.

ТОВ «Карпатські мінеральні води» має один завод на Львівщині – у селі Струтин Золочівського району. Нещодавно компанія заявила про відновлення будівництва другого заводу мінеральних вод в області біля нової свердловини.

За даними сервісу Youcontrol, серед засновників «Карпатських мінеральних вод» є ТзОВ «АМП-2», зареєстроване в Києві, і «Диналум Файненс ЛТД», зареєстроване на Кіпрі. До середини 2021 року серед співзасновників і співвласників компанії був Петро Устенко, колишній голова Соціалістичної партії України, забороненої Восьмим апеляційним судом Львова у червні 2022 року.