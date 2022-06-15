Заборона СПУ пов’язана із проросійською діяльністю партії та причетністю до неї екс-нардепа Іллі Киви, якого підозрюють у держзраді

У середу, 15 червня, Восьмий апеляційний суд Львова заборонив діяльність Соціалістичної партії України (СПУ). Її заснували у 1991 році й до 2010 року партію очолював Олександр Мороз, однак в останні роки її діяльність пов’язана зі скандальним Іллею Кивою.

Як повідомляє рух «Чесно», по заборону діяльності Соціалістичної партії України до суду звернулися СБУ та Міністерство юстиції. Їхні доводи полягали антиукраїнській і проросійській діяльності та висловлюваннях останніх керівників партії, зокрема одіозного Іллі Киви, проти якого відкрита кримінальна справа за державну зраду.

Із 2019 року Ілля Кива не є офіційним керівником партії, однак, за даними СБУ, він і досі впливає на її діяльність. Зокрема, у публікаціях на партійному сайті входження Іллі Киви до ОПЗЖ подавалося як делегування від СПУ. Крім цього, наразі Соціалістичну партію очолює Віктор Заїка – директор іменного благодійного фонду Іллі Киви «Визволення».

Враховуючи докази, 15 червня Восьмий апеляційний суд Львова заборонив діяльність Соціалістичної партії України та конфіскував усе майно партії на користь держави. Це рішення можна оскаржити у Верховному суді.

Зазначимо, що Соціалістичну партію України заснували у 1991 році. Відтоді й до 2010 року її очолював Олександр Мороз. У 2000 році саме СПУ оприлюднило «плівки Мельниченка», що стосувалися вбивства журналіста Георгія Ґонґадзе.

У 2010 році партію очолив тодішній міністр економіки Василь Цушко. Під час Революції Гідності головою партії обрали народепа депутат від «Партії регіонів» Миколу Рудьковського. У 2017-2019 роках партію очолював Ілля Кива. Зараз, згідно з даними держреєстру, уповноваженим представником партії є Віктор Заїка.

Нагадаємо, що СПУ стала сьомою забороненою політсилою, яку Мін’юст вважає проросійською. До цього суд уже заборонив партії ОПЗЖ, «Соціалісти», «Справедливість та розвиток», «Наші», «Держава» та «Блок Володимира Сальдо». Раніше діяльність цих та інших проросійських партій призупинила РНБО.