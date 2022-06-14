Лідер партії Євген Мураєв після повномасштабного вторгнення Росії зник з публічого простору

У вівторок, 14 червня, Восьмий апеляційний суд Львова заборонив проросійську партію «Наші». Очільником цієї партії є колишній народний депутат Євген Мураєв. Засідання суду відбувалося у закритому режимі. Про його рішення повідомив Рух ЧЕСНО та громадянська мережа «Опора» з посиланням на представників Мін’юсту, які були присутні на суді.

Майно партії «Наші» та всіх її осередків за рішенням суду передають державі. Саме рішення ще можна оскаржити у Верховному Суді.

Також у Чесно додали, що сьогодні суд розглядатиме справи щодо ще чотирьох партій, зокрема Володимира Сальдо та Наталії Вітренко.

Нагадаємо, це вже четверта заборонена проросійська партія. 13 червня заборонили партії «Соціалісти», «Справедливість та розвиток». 8 червня заборонили Опозиційний блок.

Партію «Наші» створив у 2018 році Євгеній Мураєв, колишній представник Партії регіонів, Опозиційного блоку. Свою партію він розкручував на власному телеканалі «Наш». Після російського вторгнення Мураєв зник з медійного простору. Медіа повідомляють, що політик виїхав до Росії.

Нагадаємо, після того, як РНБО призупинило діяльність проросійських партій, Мін’юст подав позови про їхню заборону. Серед них: «Опозиційна платформа — За життя», «Партія Шарія», «Ліва опозиція», «Союз лівих сил», «Прогресивна соціалістична партія України», Соціалістична партія України, «Блок Володимира Сальдо».