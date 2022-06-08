Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії «Опозиційний блок» та конфіскував її майно

У середу, 8 червня, Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії «Опозиційний блок».

Відповідно до рішення суду, яке оприлюднив рух «Чесно», майно, гроші та інші активи партії та всіх її осередків передаються у власність держави. Але це рішення ще може бути оскаржене у Верховному Суді.

Рішення суду про заборону «Опозиційного блоку»

Як зазначають у «Чесно», засідання суду формально було відкритим, втім журналістів без жодних пояснень до зали судових засідань не допустили. Не відповіли у суді й на письмове клопотання про проведення відеотрансляції засідання.

Через закритість судового процесу причини заборони «Опозиційного блоку» стануть відомими лише після публікації повного тексту судового рішення. Саме засідання тривало близько півтори години.

Загалом Мін’юст подав позови про заборону 12 партій. Це сталося після того, як їхню діяльність призупинила РНБО. Окрім «Опозиційного блоку», Мін’юст позивається про заборону таких партій: «Опозиційна платформа – За життя», «Партія Шарія», «Наші», «Ліва опозиція», «Союз лівих сил», «Держава», «Прогресивна соціалістична партія України», «Соціалістична партія України», «Соціалісти», «Блок Володимира Сальдо».