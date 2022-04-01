У п’ятницю, 1 квітня, під час засідання Верховної Ради народні депутати проголосували за заборону проросійських політичних партій. Партію можуть ліквідувати за популяризацію ворожої влади, заперечення збройної агресії проти України.

Як повідомляє голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк, депутати розширили перелік підстав для заборони (примусового розпуску, ліквідації) політичних партій.



«Зокрема, це популяризація або пропаганда органів держави-агресора (держави-окупанта), її посадових осіб, осіб та організацій, що контролюються державою-агресором (державою-окупантом) та виправдання, визнання правомірності або публічне заперечення збройної агресії проти України, анексії території України державою-агресором (державою-окупантом), порушення територіальної цілісності, суверенітету України», – написала Шуляк.

При виявленні порушень Мінюст зобов’язаний невідкладно звертатись із адміністративним позовом про заборону (примусовий розпуск, ліквідацію) політичної партії. Справи про заборону політичних партій розглядаються як термінові у скорочені строки.

Тексти усіх судових рішень у цій категорії справ, а також повістки і інформування про судові засідання будуть оприлюднюватись на офіційних веб-сайтах Мін’юсту і Верховної Ради.

Додамо, що Верховна Рада також визнала Росію державою-терористом та заборонила символіку, яку використовує російська армія, що чинить воєнні злочини на території України.