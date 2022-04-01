У п’ятницю, 1 квітня, депутати Верховної Ради ухвалили закон щодо грошової винагороди за добровільну здачу придатної для застосування російської техніки. За бойовий літак чи корабель 1 та 2 рангу можна отримати по 1 млн доларів, а за танк 100 тис. доларів.

Ворожу техніку можуть здавати російські військові, або громадяни України. Розмір виплати залежатиме від типу бойової техніки. Наводимо перелік російської військової техніки, а також розмір винагород, яку можна отримали:

Бойовий літак (винищувальної, бомбардувальної та штурмової авіації) – 1 млн доларів

Бойовий вертоліт – 500 тис. доларів

Реактивна система залпового вогню до калібру 122 мм включно – 25 тис. доларів

Реактивна система залпового вогню калібру більше 122 мм – 35 тис. доларів

Танк, наземна артилерія (самохідна) – 100 тис. доларів

Бойова машина піхоти (десанту), бронетранспортер, броньована розвідувально-дозорна машина – 50 тис. доларів

Військове авто, тягач, інженерні машини – 10 тис. доларів

Корабель 1 або 2 рангу – 1 млн доларів

Корабель 3 або 4 рангу – 500 тис. доларів

Судно військового (допоміжного) забезпечення – 200 тис. доларів

Судно військового (допоміжного) забезпечення – 200 тис. доларів Судно малогабаритного бойового (розвідувального) призначення – 50 тис. доларів

Інформацію щодо російських військових, які здадуть бойову техніку, триматимуть у таємниці. Вони також отримають нові документи та безпеку під час перебування в Україні, а також для них створять умови виїзду в інші країни.

Нагадаємо, що за час війни в Україні уже був випадок здачі російським військовим у полон разом з танком. Він здав бойову техніку, що отримати винагороду.