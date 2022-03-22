Російський солдат здався в полон разом із танком

Російський солдат на ім’я Міша відгукнувся на заклик українських військових та приїхав на танку, щоби здати його за винагороду. За те, що він самостійно здався в полон, він отримав комфортні умови перебування, а виплата йому дістанеться після війни.

За словами радника міністра МВС Віктора Андрусіва, вже кілька тижнів Нацполіція України ідентифікує телефони, якими користуються російські військові, це українські номери. На ці номери оперативники регулярно відправляють СМС росіянам, як здатись в полон і як здати техніку.

«Кілька днів назад нам зателефонував «Міша». Ми передали інформацію про нього до ГУР МО. Йому визначили місце куди під’їхати. Він під'їхав. З дрона переконались, що він сам і це не засада. Після цього спецназівці його затримали. Виявилось, що з екіпажу танка залишився він один, решта втекли додому. Змісту воювати він не бачив. Додому повернутись не міг, оскільки командир сказав, що розстріляє і спише на бойові втрати. Міша розповів, що їсти практично не залишилось, управління військами хаотичне і практично відсутнє. Деморалізація колосальна», – написав Віктор Андрусів у вівторок, 22 березня, у Facebook.

Радник міністра МВС розповів, що натомість Міша отримав дуже комфортні умови утримання – з телевізором, телефоном, кухнею і душем. Він також отримає 10 тис. доларів після завершення війни і можливість податись на українське громадянство.

«Так що «русскіє сдаются». Ще й з технікою», – додав Віктор Андрусів.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони України запропонувало російським військовим здаватися в полон та здавати свою військову техніку за винагороду.