Мер Чернігова оголосив про виплату особистих премій мешканцям за кожен знищений російський танк і російського військового

Мер Чернігова Владислав Атрошенко закликав мешканців допомагати знищувати російську військову техніку та російських військових. Кожен, хто долучиться до знищення ворога, отримає немалі премії.

«Прохання до всіх мешканців Чернігівщини – де ви можете і чим ви можете, робіть все, щоб не допустити військову техніку, пальне, зброю, російських солдатів, щоб вони не просувалися далі», – заявив Владислав Атрошенко у зверненні до мешканців 1 березня.

Так, за збитий чи спалений БТП мер Чернігова оголосив премію у 150 тис. грн, спалений БМП – 200 тис. грн, спалений танк – 250 тис. грн.

«Полонені або вбиті російсько-фашистські окупанти – 300 доларів за голову», – наголосив Владислав Атрошенко.

Також міський голова закликав чернігівчан усіляко допомагати українській армії обороняти місто.

Хроніка вторгнення Росії. День шостий – у прямій трансляції ZAXID.NET