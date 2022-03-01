Мер Чернігова оголосив премії за знищену російську техніку і військових
Знищений танк – 250 тис. грн, знищений чи полонений росіянин – 300 доларів
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Мер Чернігова Владислав Атрошенко закликав мешканців допомагати знищувати російську військову техніку та російських військових. Кожен, хто долучиться до знищення ворога, отримає немалі премії.
«Прохання до всіх мешканців Чернігівщини – де ви можете і чим ви можете, робіть все, щоб не допустити військову техніку, пальне, зброю, російських солдатів, щоб вони не просувалися далі», – заявив Владислав Атрошенко у зверненні до мешканців 1 березня.
Так, за збитий чи спалений БТП мер Чернігова оголосив премію у 150 тис. грн, спалений БМП – 200 тис. грн, спалений танк – 250 тис. грн.
«Полонені або вбиті російсько-фашистські окупанти – 300 доларів за голову», – наголосив Владислав Атрошенко.
Також міський голова закликав чернігівчан усіляко допомагати українській армії обороняти місто.
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