Російські військові часто самі добровільно здаються у полон українській армії

Міністерство оборони України пропонує російським солдатам, яких їхня влада і керівництво скеровують воювати в Україні, добровільно здаватися. Українська влада обіцяє їм амністію, а IT спільнота надасть грошову компенсацію.

«Щоб зберегти життя українців, Міністерство оборони України підтримало ініціативу міжнародної ІТ-спільноти. Ми пропонуємо російським солдатам вибір: загинути на неправедній війні або повну амністію та 5 млн. рублів компенсації. Якщо вони складуть зброю і добровільно здадуться у полон», — заявив міністр оборони Олексій Резніков ввечері 28 лютого.

Міністр оборони повідомив, що за чотири доби воєнного вторгнення РФ в Україну втрати російської армії становлять 5,3 тис. осіб. «Багато з них – зовсім юні. Частину з них обманули, частину зазомбували пропагандою чи залякали. Загалом видно, що мотивація більшості загарбників є невисокою», — пояснив Олексій Резніков.

За його словами, кошти для такої ініціативи збирають лідери світової ІТ-індустрії.

Українська телеведуча, почесна амбасадорка ООН у сфері народонаселення в Україні Марія Єфросініна розповіла, що айтішники готові виплачувати російським військовим 5 мільйонів рублів у криптовалюті, на рахунок або готівкою. Фахівці цієї сфери зі всього світу вже зібрали мільйони доларів і продовжуватимуть збір коштів. Кол-центр за тел. +380914810446, деталі також на сайті.

Варто зазначити, що через санкції країн світу російська економіка зазнає величезних збитків, а російська валюта – рубль – стрімко знецінюється.

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