Затриманий хлопець зізнається, що приїхав із Нижнього Новгорода

Затриманий українськими військовими солдат окупаційної армії «передав привіт» своїм товаришам із російської армії та закликав їх іти з України. Відповідне відео було опубліковане прес-службою Сухопутніх військ України.

На ньому пораненому загарбнику надають медичну допомогу та переконують, що російським військовим в Україні не раді. Затриманий хлопець зізнається, що приїхав із Нижнього Новгорода.Також йому сказали звернутися до своїх друзів-росіян.

«Російський окупант Телков Ю.С. передає привіт своїм товаришам із російської армії та стверджує, що в Україні їм не хто не радий!», – йдеться в описі до відео.

«Друзі, їдьте звідси, вам тут не раді», – говорить Телков.

Нагадаємо, раніше під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади РФ. Радник голови МВС Антон Геращенко опублікував відео допиту захопленого у полон командира взводу російських окупантів. Чоловік зізнався, що він є російським військовим-контрактником та розповів, що його бригада зайшла в Україну з території Білорусі.

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