«Укроборонпром» обіцяє премії за викрадену бойову російську авіатехніку

Державний концерн «Укроборонпром» обіцяє премії за викрадену бойову російську авіатехніку. Про таке рішення генерального директора Юрія Гусєва повідомили в Telegram-каналі «Укроборонпрому».

«1 000 000 доларів США — за викрадений чи трофейний боєздатний літак. 500 000 доларів США — за захоплений військовий гелікоптер у робочому стані», – зазначено у повідомленні.

Також зазначено, що російським пілотам, які готові взяти участь у програмі, гарантують видачу громадянства вільної країни.

Ще 2 березня російський бізнесмен пообіцяв заплатити 1 млн доларів за голову Путіна. А міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна обіцяє російським військовим по 5 млн рублів після здачі в полон.

Українські військові постійно збивають та знищують російську техніку. Напередодні військово-морські сили знищили 30 вертольотів і колони російської військової техніки. А біля Миколаєва збили одразу чотири російські вертольоти. Також у соцмережах користувачі публікували відео буксирування російської бойової техніки.

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