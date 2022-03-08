Українські військові разом з представниками територіальної оборони знищили частину російського десанту, який висадився на Харківщині. Росіяни планували атакувати Харків, але виконати завдання їм не вдалось. Частину росіян було знищено, інші повтікали назад у РФ. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов увечері вівторка, 8 березня.

У Вовчанському районі росіяни висадили три гелікоптери десантно-штурмової групи. 120 росіяни мали намір рухатись у сторону Харкова, втім ЗСУ та представники місцевої тероборони знищили частину десанту на місці. Решта – втекла на територію Білгородської області Російської Федерації.

Як інформує Штаб оборони Харкова, зараз сухопутна частина Харкова повністю контролюється Збройними Силами України. Групувань регулярних ворожих військ в місті немає, диверсійно-розвідувальних груп також немає.

«Окремих диверсантів швидко виявляємо та ліквідовуємо. Як от сьогодні о 7 ранку затримали жінку-розвідницю, яка збирала дані про військові об’єкти», – повідомив Олег Синєгубов.

Також відомо, що українці захопили під Харковом військовий броньований автомобіль-позашляховик ГАЗ-2330 «Тигр».

Хроніки опору. День тринадцятий– у прямій трансляції ZAXID.NET