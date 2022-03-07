Українські військові розбили три колони російської техніки біля Миколаєва

ВМС України знищили 30 військових вертольотів, а також іншу техніку російської армії на аеродромі біля Херсона та під Миколаєвом. Про це зранку понеділка, 7 березня, повідомляє Командування морської піхоти, а також голова миколаївської ОВА Віталій Кім.

За інформацією морських піхотинців, вночі на 7 березня українські воїни розгромили аеродром Чорнобаївка біля Херсону.

«Окупанти вирішили частково розмістити там свій авіапарк. Знищено від 30 гелікоптерів ворога, а ще жива сила та техніка», – сказано у повідомленні військових.

Окрім того, біля Миколаєва знищено три колони російської армії: українські військові захопили трофеї, велику кількість боєкомплекту, колісну техніку, 7 одиниць гармат-гаубиць Д-20.

Нагадаємо, зранку 7 березня українські військові підбили корабель РФ у Чорному морі.

За даними Міноборони, загалом за 11 днів війни українські військові знищили 999 бойових броньованих машин, 46 літаків, 68 гелікоптерів армії РФ.

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