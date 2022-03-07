Українські військові підбили російський корабель

У Чорному морі українські військові підбили російський патрульний корабель. Про це повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«Увага, Одеса! «Русский корабль» все ж таки пішов на#уй!», – написав Сергій Братчук у понеділок вранці, 7 березня, у Facebook.

Він наголосив, що українська армія продовжує знищувати ворога. «Мінус один ворожий корабель», – додав речник Оперативного штабу ОВА. При цьому він не уточнив подробиць щодо збитого корабля.

Російський корабель вразили підрозділи морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ, що захищають Одещину, повідомили в Генштабі.

За попередньою інформацію від командування ВМС України, нанесено вогневе ураження патрульному кораблю 22160 «Василий Быков» Чорноморського флоту, розповів представник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут.

Корвет повною водотоннажність у 1800 тонн надійшов до складу ЧФ РФ у 2018 році та належить до нової серії офшорних патрульних кораблів (OPV). Активно залучався до прикриття захоплених «Вишок Бойка» до початку активних бойових дій, а після – був одним з учасників морської блокади.

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