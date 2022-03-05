Лише один піхотинець ВМС України збив три вертольоти за раз

ВМС знищили чотири вертольоти Росії Миколаївського району в суботу, 5 березня. Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ, а також голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Щойно, на Миколаївщині, наші морські піхотинці разом з побратимами з ОК «Південь» збили чотири гвинтокрили противника, при цьому, один з морпіхів збив одразу 3 одиниці», – наголосив командувач Військово-Морських Сил ЗСУ контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

Відомо, що один з пілотів вижив – його допитали та взяли у полон.

Також голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що біля Миколаєва українські захисники знищили ще один військовий літак російських окупантів та захопили в полон пілота. Окрім того, ЗСУ захопили військову техніку ворога.

До слова, також сьогодні на Одещині війська протиповітряної оборони знищили два літаки окупантів. Один упав у море, інший – на півночі Одещини.

Нагадаємо, 5 березня ЗСУ збили штурмовик Су-25 біля Чернігова: один пілот загинув, іншого взяли у полон.

За інформацією військового журналіста Андрія Цаплієнка, загалом за добу було збито дев’ять літаків та гелікоптерів РФ.

Хроніки вторгнення Росії. Десятий день – у прямій трансляції ZAXID.NET