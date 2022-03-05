За інформацією Генерального штабу ЗСУ України, станом на 5 березня російська армія втратила близько двох тисяч одиниць військової техніки. У боях в Україні вже загинуло більше 10 000 російських солдатів.

Так, з 24 лютого до 5 березня втрати росіян становлять:

особового складу - понад 10 тис. осіб,

танків ‒ 269 од,

ББМ ‒ 945 од,

артилерійських систем –105 од,

РСЗВ -50 од,

засоби ППО - 19 од,

літаків – 39 од (уточнюється),

гелікоптерів – 40 од (уточнюється),

автомобільної техніки - 409 од,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

У Генштабі уточнюють, що ці дані постійно оновлюються, адже вести підрахунок в умовах інтенсивних бойових дій – складно.

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