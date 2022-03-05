Генштаб ЗСУ підсумував втрати росіян за 9 днів війни
Більше 10 тисяч росіян загинули під час бойових дій в Україні
Суспільство — Катерина Родак, 0 0
0 0
За інформацією Генерального штабу ЗСУ України, станом на 5 березня російська армія втратила близько двох тисяч одиниць військової техніки. У боях в Україні вже загинуло більше 10 000 російських солдатів.
Так, з 24 лютого до 5 березня втрати росіян становлять:
- особового складу - понад 10 тис. осіб,
- танків ‒ 269 од,
- ББМ ‒ 945 од,
- артилерійських систем –105 од,
- РСЗВ -50 од,
- засоби ППО - 19 од,
- літаків – 39 од (уточнюється),
- гелікоптерів – 40 од (уточнюється),
- автомобільної техніки - 409 од,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
У Генштабі уточнюють, що ці дані постійно оновлюються, адже вести підрахунок в умовах інтенсивних бойових дій – складно.
Хроніки вторгнення Росії. Десятий день – у прямій трансляції ZAXID.NET
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ZAXID.NET