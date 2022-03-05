Чиновники США та НАТО, які спостерігають за війною в Україні, цього тижня помітили явне зрушення у стратегії Росії – тепер держава-агресор, схоже, готова «бомбардувати міста до підкорення», що може призвести до значних жертв серед цивільного населення.

Тож після того, як НАТО відмовилося закрити небо над Україною, президент Володимир Зеленський сказав, що всі люди, які віднині загинуть в Україні, помруть також і через НАТО: «Знаючи, що нові удари та жертви неминучі, НАТО свідомо ухвалило рішення не закривати небо над Україною. Ми вважаємо, що країни НАТО самі створили наратив, що начебто закриття неба над Україною спровокує пряму агресію Росії проти НАТО».

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Захід буде посилювати санкції проти Росії доти, поки агресія проти України не припиниться. Своє звернення він розпочав українською мовою, а потім перейшов на англійську.

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