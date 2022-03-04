Зранку не лише Україна, а й світ сколихнувся від інформації, що росіяни обстріляли Запорізьку АЕС. Там виникла пожежа, а через обстріли рятувальники всю ніч не могли її погасити. На щастя, радіаційний фон залишається в нормі, але ворог зміг закріпитись.

Обстріли українських міст російськими солдатами продовжуються. Під Києвом загинули троє дітей. А у центрі Житомира росіяни знищили будівлю школи авіаударом.

ZAXID.NET підводить підсумки дев’ятого дня війни та коротко розповідає про наші перемоги та втрати.

Звідки атакували

Російські загарбники обстріляли Запорізьку атомну електростанцію, розташовану в місті Енергодар. Обстрілу передували тривалі бої. Через обстріли рятувальники всю ніч не могли загасити пожежу. Радіаційний фон після обстрілів перебуває у межах норми.

Вранці російські військові знищили авіаударом школу у центрі Житомира. Троє дітей загинули від рук окупантів під час обстрілів на Київщині.

На півдні українські військові не допускають оточення Миколаєва. Сьогодні наші військові відбили місцевий аеропорт, бої також тривають на околицях міста. Водночас у Херсоні росіяни готували провокацію та звозили «мітингувальників» з Криму, щоб оголосити про об’єднання. Місцеві зустрічають російський «гуманітарний конвой» з українськими прапорами.

Від обстрілів російських військових потерпає й схід країни: українці на Луганщині та Донеччині обороняють свою територію. Селище міського типу Мангуш Донецької області потрапило під обстріл російських «градів», є жертви серед цивільних. У Луганській області російські окупанти продовжують стріляти по житлових будинках та об'єктах інфраструктури, поцілили також у дитячу лікарню.

Втрати російських окупантів

Ну і до хороших новин. Українська ППО збила російський штурмовик над Волновахою. За дві доби в невеличкому селищі Гостомель під Києвом наші воїни вбили понад 50 російських військових. Там же знищили близько 20 одиниць ворожої техніки.

Начальник взводу гаубично-артилерійського дивізіону РФ Ігор Руденко здав у полон українським військовим увесь свій взвод. Військовий раніше служив у ЗСУ, а у 2014 році перейшов на бік ворога під час анексії Криму.

Станом на ранок 4 березня втрати Росії серед особового складу становлять 9166 військових. Ще близько двох тисяч одиниць різної техніки противника було знищено:

танків ‒ 251 од,

Бойових броньованих машин ‒ 939 од,

артилерійських систем –105 од,

РСЗВ - 50 од,

засоби ППО - 18 од,

літаків – 33 од (уточнюється),

гелікоптерів – 37 од,

автомобільної техніки - 404 од,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.

Втрати ЗСУ та мирного населення

Троє людей загинуло у нічному штурмі росіян на Запорізьку АЕС, ще дві людини поранені, зокрема одна у важкому стані. Обстрілювали росіяни не лише АЕС, під Києвом унаслідок обстрілів загинули п’ятеро людей, серед них – троє дітей.

Є жертви серед цивільних унаслідок обстрілів на Донеччині, однак їх кількість встановлюється. Гинуть мирні мешканці й на Луганщині, за попередню добу у області знайшли тіла ще семи вбитих людей, 13 поранено, серед них є діти.

Харківщина продовжує потерпати від ворожих атак. Місцеві рятувальники повідомляють, що з початку вторгнення росіяни вбили 39 мирних мешканців, ще 272 поранені, серед них є 10 дітей.

Хроніки вторгнення Росії. День дев’ятий – у прямій трансляції ZAXID.NET