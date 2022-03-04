Збитий над Волновахою російський штурмовик Су-25 над Волоновахою, льотчику вдалося катапультуватися

У п’ятницю вранці, 4 березня, українські підрозділи протиповірятної оборони збили черговий російський штурмовик Су-25 над містом Волоноваха на Донеччині.

«Сьогодні, 4 березня, в небі над Волновахою підрозділи протиповітряної оборони Об’єднаних сил збили черговий ворожий штурмовик Су-25», – повідомляє командування повітряних сил ЗСУ.

За даними ЗСУ, цей літак російські загарбники використовували для бомбардування помешкань мирних громадян та цивільної інфраструктури. Льотчик катапультувався. Зараз українські військові намагаються його розшукати.

Згодом стало відомо, що збий штурмовик модифікації Су-25СМ3, бортовий номер: RF-93026. Приблизна вартість такої моделі – 25 млн доларів.

За даними генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну українці збили близько 33 ворожих літаків.

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