Українські військові знищили чи пошкодили близько двох тисяч одиниць різної техніки противника

Станом на ранок 4 березня втрати російської армії серед особового складу становлять 9166 осіб, також українські військові знищили чи пошкодили близько двох тисяч одиниць різної техніки противника. За даними міністра оборони Олексія Резнікова, втрати росіян вбитими, пораненими і полоненими перевищили 10 тис. осіб.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.03 орієнтовно склали:

особового складу - 9166 осіб,

танків ‒ 251 од,

Бойових броньованих машин ‒ 939 од,

артилерійських систем –105 од,

РСЗВ - 50 од,

засоби ППО - 18 од,

літаків – 33 од (уточнюється),

гелікоптерів – 37 од,

автомобільної техніки - 404 од,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.

Генштаб додає, що дані доповнюються, адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Додамо, що росіяни здаються в полон цілими підрозділами та визнають, що їх кинули в Україну як гарматне м'ясо. Вони скаржаться, що уже кілька днів нічого не їли та хочуть повернутись додому.

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