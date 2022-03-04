Вісім будинків згоріло після обстрілів у Мархалівці

У селі Мархалівка Фастівського району внаслідок обстрілів приватних будинків загинуло п’ятеро людей, серед них три дитини.

Як повідомили у прес-службі ДСНС, близько 15:24 п’ятниці, 4 березня, в селі Мархалівка Фастівського району Київщини росіяни обстріляли приватні будинки. У результаті обстрілу спалахнули вісім приватних житлових будинків.

Станом на 16:55 пожежу в будинках ліквідовано. Внаслідок обстрілу загинуло 5 осіб, з них 3 дітей, ще одна жінка, можливо, перебуває під завалами.

Також пожежники витягнули з-під завал двох дітей. Рятувальні роботи продовжуються.

Додамо, що з початку війни в Україні загинуло вже 28 дітей.

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