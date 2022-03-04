Зруйнована будівля школи №25 у Житомирі

Вранці у п’ятницю, 4 березня, російські військові завдали авіаудар по школі №25 у центрі Житомира. Мер міста Сергій Сухомлин повідомив, що повністю зруйнована фактично половина будівлі школи, інформація щодо постраждалих наразі встановлюється.

«Щойно був нанесений ракетний чи бомбовий удар по школі №25. Щодо жертв і постраждалих [інформація буде] трішки пізніше. Фактично половина школи зруйнована. Ідуть рятувальні роботи», – сказав мер Житомира.

Школу у центрі міста обстріляли вранці 4 березня

Обстріл відбувся приблизно о 09:00. У місті оголосили повітряну тривогу. ДСНС повідомила, що рятувальники евакуювали 5 людей, за попередніми даними постраждалих немає.

Росіяни руйнують лікарні, школи, адмінбудівлі, обстрілюють машини цивільних та знищують їхнє житло. Обстріли відбуваються у Києві, Харкові, Херсоні, Чернігові, Сумах, Житомирі та інших міста та селах країни.

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