Український військовий-зрадник здав у полон ЗСУ весь свій взвод
Зрадник думав, що «усе буде, як у 2014 році, коли Росія забирала Крим»
Начальник взводу гаубично-артилерійського дивізіону РФ Ігор Руденко здав у полон українським військовим увесь свій взвод. Військовий раніше служив у Збройних Силах України, однак у 2014 році перейшов на бік ворога під час анексії Криму.
Служба безпеки України у п’ятницю, 4 березня, оприлюднила допит Ігоря Руденка – начальника зв’язку гаубично-артилерійського дивізіону РФ. Він зізнався, що колись служив на посаді начальника зв'язку командира взводу управління гаубично-артилерійського дивізіону ЗСУ, а в 2014 році перейшов на бік Росії.
За словами зрадника, 24 лютого його гаубично-артилерійський дивізіон отримав наказ наступати на Україну і рушив на Нову Каховку. Далі мав бути Миколаїв, а згодом і Одеса. Російським військовим, за словами Ігоря Руденка, обіцяли, що з місцевої владою все домовлено, що вони не будуть обстрілювати житлові будинки, а «просто пройдуть рейдом». Їм пояснили: «Усе буде, як у 2014 році, коли Росія забирала Крим».
Втім коли військові прийшли у Нову Каховку, українські військові і місцеві жителі зустріли армію РФ спротивом. Відставши під час бою від основних сил, зрадник здав себе та весь свій взвод українським воїнам. Загалом у полон потрапило 11 російських солдатів.
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