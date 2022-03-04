Ігор Руденко перейшов на сторону ворога ще у 2014 році, коли Росія захопила Крим

Начальник взводу гаубично-артилерійського дивізіону РФ Ігор Руденко здав у полон українським військовим увесь свій взвод. Військовий раніше служив у Збройних Силах України, однак у 2014 році перейшов на бік ворога під час анексії Криму.

Служба безпеки України у п’ятницю, 4 березня, оприлюднила допит Ігоря Руденка – начальника зв’язку гаубично-артилерійського дивізіону РФ. Він зізнався, що колись служив на посаді начальника зв'язку командира взводу управління гаубично-артилерійського дивізіону ЗСУ, а в 2014 році перейшов на бік Росії.

За словами зрадника, 24 лютого його гаубично-артилерійський дивізіон отримав наказ наступати на Україну і рушив на Нову Каховку. Далі мав бути Миколаїв, а згодом і Одеса. Російським військовим, за словами Ігоря Руденка, обіцяли, що з місцевої владою все домовлено, що вони не будуть обстрілювати житлові будинки, а «просто пройдуть рейдом». Їм пояснили: «Усе буде, як у 2014 році, коли Росія забирала Крим».

Втім коли військові прийшли у Нову Каховку, українські військові і місцеві жителі зустріли армію РФ спротивом. Відставши під час бою від основних сил, зрадник здав себе та весь свій взвод українським воїнам. Загалом у полон потрапило 11 російських солдатів.

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