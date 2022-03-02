Наслідки російського обстрілу Києва

Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ попередило, що після обстрілу житлових кварталів міст російських артилеристів більше не братимуть у полон. Про це повідомляє командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

ССО заявило, що збирає інформацію про тих, хто обстрілює житлові будинки, дитячі садки, школи та лікарні.

«Братство ССО України передає привіт російським артилеристам! Ми вас вітаємо: після того, як ви накрили найжорстокішими обстрілами наші мирні міста, наших рідних, дітей, близьких – ви, черв'яки, стали нашою мішенню номер один. (...) Інформація про вас – уже у нас. А якщо по комусь ще немає, то це питання лічених хвилин», – йдеться у повідомленні.

Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ запевнило ворогів, що тепер їм пощади не буде.

«Відтепер жодних полонених російських артилеристів більше не буде. Жодної пощади, жодне «будь ласка, не вбивайте, я здаюся» вже не пройде. Кожен розрахунок – не має значення: командир, водій, навідник, що заряджає – будуть зарізані, як свині», – йдеться у повідомленні.

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