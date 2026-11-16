Гевін Ньюсом вшанував памʼять полеглих українських військових

Губернатор американського штату Каліфорнія Гевін Ньюсом у неділю, 15 листопада, відвідав Львів і оголосив про надання гуманітарної допомоги Україні. Штат передасть медичне обладнання та матеріали. Про це 16 листопада повідомила пресслужба губернатора Каліфорнії.

Допомога включає:

польову медичну станцію на 50 ліжок – мобільний комплекс, який можна розгорнути для облаштування тимчасового медичного пункту. Він укомплектований ліжками, кисневими концентраторами, кріслами колісними та матеріалами для лікування поранень;

1300 лікарняних ліжок;

понад 11 мільйонів бинтів;

тисячі наборів для догляду за ранами;

захисне спорядження;

20 портативних генераторів.

Обладнання передадуть через американську гуманітарну організацію Direct Relief, яка підтримує Україну від початку повномасштабного російського вторгнення.

Під час перебування у Львові Гевін Ньюсом відвідав Личаківське кладовище, де вшанував памʼять українських військових і поспілкувався з матерями загиблих захисників. Губернатор також відвідав Львівський обласний госпіталь ветеранів війни та реабілітаційний центр Superhumans.

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фото з сайту губернатора Каліфорнії

Як наголошують на сайті губернатора, співпраця Каліфорнії з Україною триває понад 30 років. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Каліфорнія вже передала Україні п’ять польових медичних станцій місткістю по 50 ліжок кожна, а також засоби індивідуального захисту, зокрема 4320 бронежилетів і 1580 шоломів.

У 2024 році законодавці Каліфорнії офіційно встановили партнерські відносини між штатом і Львівською областю. А в лютому 2026 року Гевін Ньюсом підписав меморандум про взаєморозуміння з Львівською ОВА, спрямований на розвиток торговельних та економічних зв’язків і підтримку відбудови України.

«Народ України не обирав цієї війни. Він обрав захищати свою свободу, демократію та право самостійно визначати власне майбутнє. Їхня мужність надихає вільний світ. Вона має отримати тривалу підтримку. Жоден народ, який бореться за свободу, не повинен сумніватися, чи залишився він наодинці. Каліфорнія підтримує Україну», – заявив Гевін Ньюсом.

За інформацією пресслужби губернатора, візит до Львова відбувся в межах його європейської поїздки після участі у міжнародному кліматичному саміті ООН у Туреччині та відвідин Польщі.

Як зазначає Assosiated Press, Ньюсом готується залишити посаду губернатора після восьми років на посаді та розглядає можливість балотуватися на посаду президента США у 2028 році від демократів. Каліфорнія є найбільшим штатом США.