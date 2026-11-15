Байден розповів, що у приватних розмовах Зеленський міг бути впертим

Колишній президент США Джо Байден написав мемуари «Пообіцяй мені, Америко», в яких описав, якими він бачив президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Владіміра Путіна. Уривки з книги Байдена опублікувала газета The Wall Street Journal.

У нових мемуарах Джо Байден розповідає про чотири роки його перебування у Білому домі, згадує період пандемії Covid-19 та зовнішньополітичні рішення щодо Афганістану та Ізраїлю. Крім того, Байден розповів про початок повномасштабного вторгнення Росії до України та його спілкування з Зеленським та Путіним.

За словами Байдена, у Владіміра Путіна був «примхливий тон». Експрезидент США зауважив, що російський диктатор «любив сутулитися під час зустрічей, вдаючи байдужість, наче підліток».

Описуючи Володимира Зеленського, Байден відзначив, що його акторське минуле «виявилося дуже хорошим тренуванням» для нього. Водночас він додав, що український президент «міг бути впертим у приватних розмовах, і не таким вдячним, як я очікував».

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Джо Байден також відзначив «природний звʼязок» з уже покійною британською королевою Єлизаветою II. За словами експрезидента, її «сталева сила й іскра гумору в очах» нагадувала йому його матір. Водночас з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, як зазначив Байден, довіри не було, оскільки той зосереджувався на власному політичному майбутньому, а не на виживанні країни після атак ХАМАС, що розпочалися у жовтні 2023 року.

WSJ також цитує уривок з мемуарів, в якому йдеться, що люди чинного президента США Дональда Трампа просили Байдена підписати лист із дозволом на проведення переговорів з Владіміром Путіним ще до того, як Трамп стане президентом. Втім, Байден відмовився – за його словами, він не хотів «надавати їм карт-бланш на те, що стало б своєрідною капітуляцією з боку України».