У Краснодарі вибухи лунали кожні пів хвилини

У ніч на середу, 18 листопада, безпілотники масовано атакували Краснодарський край Росії. За повідомленнями місцевих жителів, під удар могли потрапити два великі нафтопереробні заводи – Ільський та Афіпський. Про це пишуть моніторингові телеграм-канали.

Оперативний штаб Краснодарського краю повідомив про пожежі на двох підприємствах у Сєверському районі, пояснивши їх падінням уламків безпілотників. Водночас назви об’єктів російська влада не уточнила.

У Краснодарі вночі лунали сирени, а очевидці повідомляли про вибухи з інтервалом приблизно у пів хвилини.

Міністерство оборони РФ заявило про нібито збиття 184 українських безпілотників у ніч на 18 листопада над Бєлгородською та Ростовською областями, Краснодарським краєм, окупованим Кримом та акваторією Азовського моря.

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Ільський та Афіпський НПЗ належать до найбільших нафтопереробних підприємств Кубані. Проєктна потужність Афіпського заводу становить близько 6,25 млн тонн нафти на рік, Ільського – 6,6 млн тонн.

За даними російського телеграм-каналу Astra, Афіпський НПЗ атакували вдруге за місяць і щонайменше увосьме від початку року. Ільський завод також неодноразово ставав об’єктом українських атак.