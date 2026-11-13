Вранці 13 листопада дрони атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) «Самара»

У ніч на п’ятницю, 13 листопада, безпілотники атакували об’єкти в Самарській, Ростовській та Волгоградській областях Росії. Зокрема, під ударом опинилася лінійна виробничо-диспетчерська станція «Самара». Про це повідомили телеграм-канали та російські губернатори.

Атака на станцію «Самара»

Вранці 13 листопада дрони атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) «Самара», розташовану поблизу селища Просвєт у Самарській області. Станція є важливим вузлом російської нафтотранспортної системи. Тут приймають, зберігають і змішують нафту, яка надходить магістральними трубопроводами з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів Росії.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

На підприємстві змішують сировину з різним вмістом сірки, щоб отримати експортний сорт Urals. На нього припадає до половини загального обсягу російського нафтового експорту. Крім того, станція забезпечує потреби російських збройних сил.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Пожежі у Ростовській області

Також у ніч на 13 листопада безпілотники атакували Ростов-на-Дону та область. За повідомленнями OSINT-пабліків, після ударів у регіоні спалахнули пожежі: у самому Ростові загорілося виробниче приміщення, а в Аксайському районі – складська будівля площею близько 1500 м2.

Атаку підтвердив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар. За його словами, у Совєцькому районі Ростова пошкоджено виробниче приміщення, де сталося займання на площі близько 20 м2. Попередньо, ніхто не постраждав. У Жовтневому районі Ростова пошкоджено вікна п’ятиповерхового житлового будинку, звідти евакуювали мешканців. Також загорілися три легкові автомобілі.

У Волгограді загорівся НПЗ

Ще однією ціллю безпілотників стала Волгоградська область. За повідомленнями OSINT-пабліків, унаслідок масованої атаки дронів спалахнув місцевий нафтопереробний завод. На відео, які поширили в мережі, чути вибухи та роботу російської ППО. Очевидці також зняли пожежу на території підприємства: над ним здіймалися густі клуби диму, було видно спалахи та відкрите полум’я.

Нагадаємо, у ніч на 11 листопада безпілотники атакували торговельний порт Усть-Луга в Ленінградській області Росії. Після влучань на території порту спалахнула пожежа, троє працівників дістали поранення.