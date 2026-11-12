Вибух автомобіля стався в Шушарах під Санкт-Петербургом

У селищі Шушари вибухнув автомобіль, у якому перебував російський військовий. Унаслідок вибуху загинув полковник армії РФ, а його родич, який був поруч, дістав поранення. Про це у четвер, 12 листопада, повідомило російське видання «Фонтанка».

Вибух стався в Шушарах – передмісті Санкт-Петербурга. За інформацією джерела видання, загиблим виявився полковник російської армії. Член його родини, який перебував поряд, вижив, однак отримав поранення.

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Ім'я офіцера та інші обставини вибуху наразі не розголошують.

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Російські воєнкори, прощаючись із загиблим, використовують вислів «вічний політ». Це може свідчити про те, що полковник був пов'язаний з авіацією, однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Фото з телеграм-каналу

Схожий випадок наприкінці серпня стався у Слов'янці під Санкт-Петербургом. Тоді внаслідок вибуху загинув підполковник Збройних сил РФ, який служив у протиповітряній обороні. Його дружина, що перебувала поруч, вижила та потрапила до лікарні. В обох випадках вибухові пристрої активували дистанційно.

Нагадаємо, 9 червня у російському місті Балашиха під Москвою вибухнув автомобіль BMW X3. Унаслідок вибуху загинув начальник Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони Росії Дамір Давидов.