Внаслідок вибуху авто загинув російський генерал Ярослав Москалик

Вранці п’ятниці, 25 квітня, у Підмосков'ї вибухнув автомобіль. Внаслідок вибуху помер 59-річний генерал міністерства оборони Росії Ярослав Москалик.

Автомобіль Volkswagen вибухнув у дворі багатоквартирного будинку у місті Балашиха близько 10:40. В авто здетонував саморобний вибуховий пристрій на основі гранатометних пострілів.

Внаслідок вибуху загинули двоє людей – водій та пасажир. Слідчий комітет Росії повідомив, що серед загиблих 59-річний генерал міноборони Ярослав Москалик. У 2021 році він обіймав посаду заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил Росії.

Генерал міноборони Росії, який помер внаслідок вибуху

За даними російських Telegram-каналів, внаслідок вибуху загиблого відкинуло на кілька метрів від авто. У багатоквартирному будинку пошкоджено скління квартир, також пошкоджені авто, що були припарковані поруч.

Російські правоохоронці відрили кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство».

Нагадаємо, 17 грудня у Москві біля під’їзду одного з будинків пролунав вибух, внаслідок якого загинув 54-річний командувач військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії Ігорь Кірілов і його водій.