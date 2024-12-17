Вибухівку прикріпили до електросамоката та підірвали дистанційно

Зранку у вівторок, 17 грудня, у Москві біля під’їзду одного з будинків пролунав вибух, внаслідок якого ліквідували командувача військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії Ігоря Кірілова і його водія. Про це повідомляє Слідчий комітет Росії.

Як повідомляють очевидці, вибух пролунав 17 грудня о 06:11 ранку біля будинку на Рязанському проспекті у Москві. Внаслідок вибуху в будинку вибило під'їзні двері та скло. Крім цього, було пошкоджено службовий автомобіль генерала. Ймовірно, саморобну вибухівку з близько 200 грамів тротилу прикріпили до електросамоката, який стояв біля дверей будинку.

Унаслідок вибуху загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії, генерал-лейтенант Ігорь Кірілов та його помічник.

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Фото Telegram-каналу Astra, ліквідований Ігорь Кірілов

«Вранці 17 грудня на Рязанському проспекті в Москві було приведено в дію вибуховий пристрій, закладений у самокат, що стояв поряд з під'їздом житлового будинку. Внаслідок події загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Російської Федерації Ігорь Кірілов та його помічник», – йдеться у повідомленні Слідкому.

Що відомо про Ігоря Кірілова

Кірілов був відповідальний за масове застосування росіянами забороненої хімічної зброї проти Сил оборони на східному та південному фронтах України. За його наказом з початку повномасштабної війни зафіксовано понад 4,8 тис. випадків використання ворогом хімічних боєприпасів. У понеділок, 16 грудня, СБУ заочно повідомила йому про підозру за воєнний злочин.

Кірілов також був відомий заявами щодо діяльності закордонних біолабораторій та їхньої причетності до поширення інфекційних захворювань. Він стверджував, що в Україні створювалися компоненти біологічної зброї, а Пентагон проводив небезпечні експерименти на українцях.

Доповнено об 10:18. Джерела в СБУ повідомили українським ЗМІ, зокрема hromadske, Кірілова і його помічника причетна Служба безпеки України. Самокат із вибухівкою підірвали, коли російський генерал із помічником заходили в під’їзд будинку на Рязанському проспекті в Москві.

«Кірілов був воєнним злочинцем і абсолютно законною ціллю, оскільки віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових. Такий безславний кінець чекає усіх, хто вбиває українців. Відплата за воєнні злочини неминуча», – зазначив співрозмовник.

Нагадаємо, 12 грудня ліквідували заступника генерального конструктора КБ «Марс» і начальника відділу програмного забезпечення Міхаіла Шатского.