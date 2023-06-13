Сєрґєй Горячев «дослужився» на війні в Україні до генеральського звання й загинув на Запоріжжі

На Запоріжжі в понеділок, 12 червня, українські військові ліквідували начальника штабу 35 загальновійськової армії РФ генерал-майора Сєрґєя Горячева. Він загинув унаслідок ракетної атаки. Про це у вівторок, 13 червня, повідомили російські воєнні пропагандисти.

Горячев – виходець із десантних військ, служив солдатом у Кіровабадській повітряно-десантній дивізії, після цього командував розвідротою, а потім парашутно-десантним батальйоном у 76-й дивізії, був начальником штабу 108 полку. Надалі очолював російський контингент у невизнаному Придністров’ї, командував 27 омсбр, 201 військовою базою в Таджикистані, навчальним центром у Хабаровську.

На війні в Україні був командиром 5 окремої танкової бригади, а з цієї посади «виріс» до заступника командувача 35 ОА (з отриманням звання генерал-майора), був призначений начальником штабу армії. У 2017 році Сергій Горячев потрапив у базу «Миротворець» як російський воєнний злочинець, який служив у 2014-2017 роках у складі російського окупаційного угруповання військ на Донбасі.

«Російська армія втратила одного з найяскравіших і найефективніших воєначальників», – зазначається в дописі російського пропагандиста.

Пропагандисти зазначили, що 12 червня «весь день йшли важкі бої майже по всій лінії» на сході/півдні, особливо на Времівському виступі на стику Донецької та Запорізької областей.

Зі свого боку, народний депутат України Юрій Мисягін написав у своєму Telegram-каналі, що внаслідок ракетного удару загинув не лише Горячев, а й низка інших російських офіцерів. У публікації, якою поділився нардеп, йдеться про те, що командирів окупантів було ліквідовано на Запорізькому напрямку.

Також інформацію про те, що загинуло одразу кілька російських командирів, підтвердив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Як повідомляв ZAXID.NET, напередодні стало відомо про ліквідацію на війні в Україні двох російських полковників.