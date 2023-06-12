Дєніса Буянова і Владіміра Бутенка було ліквідовано в Україні

11 червня стало відомо про ліквідацію ще двох полковників російської окупаційної армії.

За даними російських ЗМІ, ліквідовано було гвардії полковника Дєніса Буянова з Брянської області. Російські пропагандисти пишуть, що Буянов був «місцевим активістом» і командував парадом на 9 травня в місті Клінци.

​​Також 11 червня полковник ЗСУ Анатолій Штефан повідомив про ліквідацію російського полковника Владіміра Бутенка. Ліквідований був кандидатом наук, доцентом кафедри доріг, мостів и переправ Військового інституту Загальновійськової академії ЗС РФ.

Обставини ліквідації окупантів не уточняються, у випадку з Буяновим, місцеві ЗМІ з Брянська лише уточнили, що він «отримав смертельне поранення».

Нагадаємо, раніше в Росії було ліквідовано старшого офіцера оперативного угрупування «Бєлгород» Андрєя Стєсєва.