Бійці ЗСУ ліквідували ще двох російських полковників
Загалом під час вторгнення РФ в Україну було ліквідовано близько 50 російських полковників
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11 червня стало відомо про ліквідацію ще двох полковників російської окупаційної армії.
За даними російських ЗМІ, ліквідовано було гвардії полковника Дєніса Буянова з Брянської області. Російські пропагандисти пишуть, що Буянов був «місцевим активістом» і командував парадом на 9 травня в місті Клінци.
Також 11 червня полковник ЗСУ Анатолій Штефан повідомив про ліквідацію російського полковника Владіміра Бутенка. Ліквідований був кандидатом наук, доцентом кафедри доріг, мостів и переправ Військового інституту Загальновійськової академії ЗС РФ.
Обставини ліквідації окупантів не уточняються, у випадку з Буяновим, місцеві ЗМІ з Брянська лише уточнили, що він «отримав смертельне поранення».
Нагадаємо, раніше в Росії було ліквідовано старшого офіцера оперативного угрупування «Бєлгород» Андрєя Стєсєва.