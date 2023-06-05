Стєсєва було ліквідовано російськими добровольцями в стрілецькій сутичці

В Росії було ліквідовано старшого офіцера оперативного угрупування «Бєлгород» Андрєя Стєсєва. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

«Згідно з оперативною інформацією, в ніч з 04 на 05 червня в населеному пункті Новая Таволжанка вбито гвардії полковника Стєсєва Андрєя Васильовича – старшого оперативного угруповання Бєлгород», – йдеться в повідомленні ГУР.

В Російському добровольчому корпусі і легіоні «Свобода Росії» уточнили, що Стєсєва було ліквідовано їх бійцями під час стрілецької сутички.

Раніше Андрєй Стєсєв обіймав посаду командира 104 десантно-штурмового полку. Також відомо, що Стєсєв брав участь у військових конфліктах в Чечні, Югославії та Абхазії.

У військовому квитку Стєсєва вказано, що він служив у військовій частині №07264, яка розташована у Псковські області, де служить 76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія. Військові РФ з цієї частини брали участь в окупації Бучі і чинили воєнні злочини в Київській області.