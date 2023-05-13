ЗСУ завдали удару по командному пункту росіян у Кліщіївці під Бахмутом, внаслідок чого було ліквідовано трьох полковників та близько 20 солдатів РФ. Про це 13 березня повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

Він іронічно передав вітання родинам «демобілізованих» російських офіцерів, серед яких виявилось троє полковників.

«Від щирого серця передаю вітання родинам демобілізованих: заступник командувача 2АК з МПЗ полковник "Т", командир 4 ОМСбр полковник "М", начальник штабу 4 ОМСбр полковник "М"», – зазначив Штефан.

Повних деталей щодо імен загиблих він наразі не уточнив, додавши, що заступник командира 4 ОМСбр полковник «Я» отримав поранення, «але надія на демобілізацію велика». Також внаслідок удару ліквідовано до 20 російських військових. За словами Штефана, удар по командному пункту стався в момент, коли «замполіт корпуса приїхав підняти всіх в атаку на конях і з шаблями».

Командування ЗСУ наразі офіційно не коментувало повідомлення про ліквідацію російських полковників. Генштаб РФ теж поки що не коментував ліквідацію своїх офіцерів.

Доповнено. Згодом полковник ЗСУ Анатолій Штефан назвав імена загиблих окупантів та опублікував їх фото.

Успішно демобілізовано: