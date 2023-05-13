У суботу, 13 травня, у місті Клінци Брянської області РФ розбились два вертольоти Мі-8 і два винищувачі – Су-34 і Су-35. За попередніми даними, вони були збиті ППО РФ. Про це пишуть російські ЗМІ.

За словами очевидців, перед падінням гелікоптери довго кружляли у повітрі, а потім пролунав гучний вибух. Після чого, один з них – Мі-8, почав падати. Приблизно за 20 хвилин після цього така ж ситуація сталась зі ще одним Мі-8 – після вибуху він впав біля села Сурєцкий Муравєй.

Місцеві Telegram-канали пишуть, шо перед падіння очевидці чули роботу російської ППО. Кому належать вертольоти, та чи є постраждалі – наразі невідомо. За словами російських пропагандистів, судячи з камуфляжу і наявності рятувального парашута, «з великою ймовірністю» вертольоти належать Міноборони РФ.

Згодом російські ЗМІ повідомили, що на Брянщині також сьогодні був збитий російський літак Су-34. Екіпаж літака загинув – пілот та штурман не змогли катапультуватися. Обставини падіння Су-34 наразі не уточняються, але очевидці вже опублікували відео з місця інциденту. Вже за годину стало відомо, що разом з ним на Брянщині розбився і Су-35. За інформацією пропагандистських Telegram-каналів, винищувачі були збиті на підході до кордону з Чернігівською областю.

Деякі ЗМІ пишуть, шо по літаках «відпрацювала ППО», не уточнюючи її приналежність. Російське ж МВС оголосило про план-перехоплення і почало шукати невідомих «диверсантів».

До слова, 12 травня у Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму у п’ятницю, 12 травня, розбився російський ударний гелікоптер Мі-28. Через це обидва пілоти загинули.